Простая операция обернулась кошмаром для 24-летней жительницы Шымкента

Асель. Кадры из видео. Источник: КТК

В Шымкенте в одной из больниц разгорелся громкий скандал - после обычной операции по удалению кисты 24-летняя девушка похудела на 30 килограммов, более того, у нее обнаружили туберкулез, передает КТК.

По словам родителей 24-летней Асель Кокановой, в апреле их дочери сделали, казалось бы, простую операцию по удалению кисты с легкого. Однако по непонятным причинам вместо положенных 20 минут процедура длилась четыре часа.

С тех пор в жизни девушки начался настоящий кошмар. Сначала у нее обнаружили туберкулез, а затем место разреза начало гнить. Семья уверена, инфекцию ей занесли во время перевязок. Более того, Асель похудела на 30 килограммов. С момента операции прошло уже восемь месяцев, а ее так и не выписали.

Глядя на то, как Асель мучается в туберкулезном диспансере, родители потребовали от больницы перевести их дочь в столицу.

"Сколько мы уже бьемся, просим помощи. Я писала в областной департамент, утром в Минздрав звонила. Везде один ответ: "Ждите очередь по порталу". Я что, должна смотреть, как мою дочь медленно убивают? Она даже ходить не может, ее там заставляют саму двигаться. Для нее мучение даже в туалет сходить", - рассказывает мать девушки Асем Кадырова.

В больнице пообещали все же отправить Асель на лечение в Нур-Султан.

"Операция была сделана немного преждевременно из-за того, что уже не было времени ждать дальше. Поэтому полное обследование проведено не было. На следующей неделе, если родственники согласятся, мы постараемся по квоте отправить пациентку в Нур-Султан либо в Алматы. При необходимости все дорожные затраты возьмем на себя", - заявил в свою очередь заместитель главного врача больницы №1 Шымкента Нуржан Естемисов.

Также близкие Асель требуют наказания не только для хирурга, но и для всего руководства медучреждения, ведь для них до сих пор остается загадкой, как могла заболеть их дочь туберкулезом. Медики же уверены, что инфицирована девушка была еще до операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940866-prostaya-operatsiya-obernulas-nastoyaschim-koshmarom-dlya-24-letney-zhitelnitsy-shymkenta/