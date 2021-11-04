Пересекали сплошную, выезжали на встречку: лихачей наказали в Актау (видео)

Кадр из видео: ДП Мангистауской области

Водители трех автомобилей совершили грубые нарушения ПДД в Актау. Все это снималось на видео, а после - попало в Сеть. Стражи порядка привлекли лихачей к ответственности, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

На кадрах распространяемого видео видно, как трое автомобилистов грубо нарушают ПДД, игнорируют знаки и дорожную разметку. Как отметили в полиции, стражи порядка выявили данное видео в ходе мониторинга соцсетей.

Актауские полицейские установили личности водителей автомобилей Kia Sportagе, Hyundai Accent и Infiniti G 35. В отношении нарушителей составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РК. Машины нарушителей ПДД водворили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940546-peresekali-sploshnuyu-vyezzhali-na-vstrechku-lihachey-nakazali-v-aktau-video/