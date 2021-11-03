Уставшая от вечеринки павлодарка заявила, что ее избили муж и его любовница

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Полицейские Павлодарской области рассказали о курьезных случаях из своей практики. Например, однажды к ним обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении мужа и его любовницы. Подробности сообщаются на официальной странице ДП региона в Instagram.

Павлодарка обратилась в полицию в полпятого утра. Она заявила, что ее избили муж и его любовница. Однако выяснилось, что ничего подобного не было. Стражи порядка установили, что вечером в гости к супругам пришел коллега мужа с женой.

Посиделки со спиртным затянулись до четырех часов. Пьяной женщине не понравилось, что супруг курит на балконе с чужой женой. На почве ревности она и позвонила в правоохранительные органы.

По данному факту владелец квартиры привлечен к административной ответственности по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины). На него наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

В полиции отметили, что такие курьезные случаи происходят в их практике довольно часто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940264-ustavshaya-ot-vecherinki-pavlodarka-zayavila-chto-ee-izbili-muzh-i-ego-lyubovnitsa/