Дело об избиении лошадей в конном клубе могут закрыть в Алматы

Конь. Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Замначальника Департамента полиции Рустам Абдрахманов рассказал о деле об избиении лошадей в конном клубе. По его словам, оно может быть закрыто за отсутствием состава преступления, передает NUR.KZ.

Полицейский отметил, что основных фигурантов дела было пятеро. По делу были проведены все необходимые исследования.

"Эта статья очень специфична - жесткое обращение с животными. В последнем заключении, которое мы получили, выводов об увечьях нет. Я думаю, в этой связи мы будем прекращать расследование в связи с отсутствием состава преступления", - сообщил Абдрахманов.

Напомним, что об избиении лошадей в Алматы стало известно 4 октября. На видео, обсуждаемом в соцсетях, был показан процесс погрузки животных в "ГАЗель". В это время сотрудники комплекса били коней и выказывали к ним жестокое отношение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940205-delo-ob-izbienii-loshadey-v-konnom-klube-mogut-zakryt-v-almaty/