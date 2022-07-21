Токаев завершил свой официальный визит в Кыргызстан (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев завершил официальный визит в Кыргызскую Республику. Видео церемонии проводов было опубликовано в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Церемония проводов президента Касым-Жомарта Токаева в аэропорту "Иссык-Куль", – говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.

Напомним, что в Чолпон-Ату президент Казахстана прибыл вчера, 21 июля. В первый день визита состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Позже Токаев, Жапаров и Мирзиеев посетили культурный центр "Дордой Номад".

Сегодня, 21 июля, в Чолпон-Ате в Кыргызстане состоялась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой принял участие и президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979613-tokaev-zavershil-svoy-ofitsialnyy-vizit-v-kyrgyzstan-video/