"Все должно решаться в рамках закона": Ашимбаев о богатстве семьи Назарбаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Спикер сената в кулуарах палаты ответил на вопрос, должно ли быть расследовано то, каким образом родные первого президента попали в список богатейших людей Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Forbes Kazakhstan обновил список 50 самых богатых людей страны. В рейтинге есть дочь бывшего президента Дарига Назарбаева, дочь и зять экс-президента Динара и Тимур Кулибаевы, а также Нурбол Назарбаев, сын Болата Назарбаева.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, должно ли быть расследовано то, каким образом эти люди разбогатели.

"Я не видел информацию, о которой вы говорите. Но все подобные вопросы должны решаться в рамках закона", - заявил в ответ Маулен Ашимбаев.

Он добавил, что в демократической, правовой стране любой вопрос должен рассматриваться и решаться в рамках закона.

"Мы должны обращаться к закону в связи с любым вопросом. Поэтому упомянутая вами проблема должна решаться в рамках закона. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их правоохранительным органам", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2020085-vse-dolzhno-reshatsya-v-ramkah-zakona-ashimbaev-o-bogatstve-semi-nazarbaeva/