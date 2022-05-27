Токаев направил поздравительную телеграмму Мырзатаю Жолдасбекову

Мырзатай Жолдасбеков. Фото: enu.kz

Президент направил поздравительную телеграмму Мырзатаю Жолдасбекову. Глава государства поздравил с 85-летием видного государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя Премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны. Вами были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием нашей литературы.

Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусство айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей.

Написанные Вами книги «Ежелгі әдебиет нұсқалары», «Күлтегін», «Асыл сөздің атасы», «Кісілік кітабы», «Таңғаламын өмірдің ғажабына» и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны", – говорится в поздравительной телеграмме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1971299-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-myrzatayu-zholdasbekovu/