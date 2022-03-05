Фото молодого Токаева с турнира по настольному теннису показали в Акорде

Касым-Жомарт Токаев на турнире по настольному теннису. Пекин, 1986 год. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба Акорды в своем официальном Telegram-канале опубликовала фото и видео с Касым-Жомартом Токаевым у теннисного стола.

"А вы знали, что 01 – большой любитель настольного тенниса? В свое время он 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

На фото будущий президент Казахстана принимает участие в турнире по настольному теннису среди дипломатического корпуса. Пекин, 1986 год", – рассказали в Акорде.

Также к посту прикреплено видео, на котором глава Казахстана играет с более молодым спортсменом, при этом не пропуская ни одного удара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1959541-foto-molodogo-tokaeva-s-turnira-po-nastolnomu-tennisu-pokazali-v-akorde/