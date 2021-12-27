Тарифы на электроэнергию для казахстанцев должны быть выше, считает Келимбетов

Кайрат Келимбетов. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Председатель агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов считает, что тарифы на электроэнергию для населения и промышленности в Казахстане сегодня достаточно невысокие. Такую точку зрение он высказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Второй тренд (глобальный процесс, который серьезно влияет на экономическую политику Казахстана – прим. NUR.KZ ) — это декарбонизация. Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. Мы принимаем различные долгосрочные обязательства: Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным. Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Как это будет происходить? Нам нужно привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит нам уголь полностью. Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», - сказал он.

По словам Келимбетова, декарбонизация — это не только уход от угля, это переход от старой энергетической модели, где Казахстан «зарабатывал на нефти и газе, к некой экономической модели, где роль электроэнергетики другая».

«И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность», - считает глава агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Помимо этого, он рассказал, какие процессы будут влиять на снижение рождаемости в Казахстане.

«34% населения Казахстана — это люди до 17 лет, дети в возрасте до 5 лет — 12% населения. В западных и южных регионах и мегаполисах от трех до пяти детей в каждой семье. Конечно, это будет угасать с урбанизацией. Но пока это подъем, в том числе в городе», - констатирует Келимбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1948789-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-kazahstantsev-dolzhny-byt-vyshe-schitaet-kelimbetov/