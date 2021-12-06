Назарбаев рассказал о "провокационных вбросах" депутатов перед обретением независимости

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В своей новой статье "Уроки независимости" Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев вспомнил о "провокационных вбросах" депутатов накануне обретения независимости в 1991 году. Работу Елбасы опубликовал официальный сайт Elbasy.kz.

"12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече глав республик Казахстана и Средней Азии, оценив обстановку, мы заявили о готовности стать равноправными соучредителями Содружества Независимых Государств. И вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991 года, когда на повестку дня VII сессии Верховного Совета 12-го созыва был внесен Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Разработанный с участием ведущих правоведов, прошедший тщательную и заблаговременную экспертизу, этот закон, как представлялось, должен был быть одобрен и принят сразу, без каких-либо проволочек. К тому же другие республики давно приняли аналогичные законы. Но обстоятельства сложились не совсем так, как мы ожидали.

Хотя в работе сессии принимал участие вице-президент Е.М. Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховного Совета я внимательно следил по средствам связи из своего кабинета. До сих пор помню, как еще до начала обсуждения законопроекта один депутат озвучил провокационный вброс: «От кого и от чего мы собираемся объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы создать казахскую империю по примеру российской империи, которую ругаем уже 70 лет?».

Немного позже в тон ему высказался другой депутат: «Мы решаем вопрос о провозглашении независимого государства. Завтра утром из 17 миллионов людей добрая половина – русскоязычное население – окажется в чужом государстве… Товарищи, нельзя же так».

А еще один «народный избранник» поставил вопрос так: «Является ли предложение о том, что Президентом Казахской ССР или Республики Казахстан может быть только казах, посягательством на гражданское равноправие по отношению ко мне?..». И это при том, что в законе черным по белому было прописано, что Президентом республики может быть человек, «который владеет государственным языком и языком межнационального согласия», как ему тут же напомнил депутат С. Сартаев.

Мной намеренно по этическим соображениям не называются их фамилии, тем более, что время все уже расставило по своим местам.

Конечно, я знал, какие внешние силы подзуживали таких ораторов и сулили поддержку за столь «бесстрашные» речи. Но мне было нельзя ни ошибаться, ни тем более поддаваться на провокации. Несмотря на доходчивые ответы и веские аргументы, приводимые депутатами Верховного Совета в лице таких заслуженных и авторитетных государственных деятелей, известных ученых, правоведов и литераторов, как С.Зиманов, С.Сартаев, М.Козыбаев, У.Джолдасбеков, А.Кекильбаев и других, за два дня дебатов по законопроекту депутаты так и не пришли к единому мнению.

Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16 декабря я приехал после полудня в Верховный Совет, чтобы самому разъяснить депутатам суть текущей ситуации и довести до них главную и такую простую мысль, что этого их решения ждет весь народ Казахстана и вся мировая общественность: «… Этот Закон надо принять, потому что мы остались единственными. Наша совесть перед многонациональным народом Казахстана чиста. Это серьезный Закон, в каждое слово которого будут вчитываться все. Это моя предвыборная программа, квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся решать. Главный вопрос – вопрос о государственной независимости. Вклиниваться, добавлять слова, которые не несут никакой нагрузки, не надо. Принимать его надо, я считаю, квалифицированным большинством. Всех прошу настроиться на это».

После этих слов противившиеся депутаты успокоились и вошли в конструктивную колею, а закон был принят большинством голосов. Наступил наш долгожданный звездный час. Произошло величайшее событие в национальной истории. Обретенная в непростых обстоятельствах независимость стала результатом заранее обдуманных намерений, основательной и безукоризненной подготовки, большой и неустанной организаторской работы.

Мы обрели независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита кровью наших предков. Независимость пришла к нам в воздаяние за ту кровь. Обо всем этом я специально пишу для того, чтобы наша молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой и большими надеждами, росла в глубоком осознании этих ценностей", - говорится в статье Елбасы.

Напомним, в статье Первый Президент Казахстана высказался о нынешнем главе государства, а также рассказал о своем выступлении в Кремле, которое не понравилось Горбачеву и Колбину.

Прочитать статью полностью можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945377-nazarbaev-rasskazal-o-provokatsionnyh-vbrosah-deputatov-pered-obreteniem-nezavisimosti/