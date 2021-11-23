Байбек о передаче Назарбаевым полномочий в Nur Otan: Этот шаг опровергает всякие инсинуации о двоевластии

Бауыржан Байбек. Фото: nurotan.kz

Первый заместитель председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек прокомментировал передачу полномочий лидера правящей партии Касым-Жомарту Токаеву, передает Azattyq Rýhy.

"Передача Касым-Жомарту Кемелевичу полномочий Председателя правящей партии – вполне закономерное, полностью соответствующее логике казахстанского транзита решение.

Как вы знаете, Касым-Жомарт Кемелевич стоял у истоков создания Nur Otan. Долгое время является членом Бюро Политического Совета – руководящего органа партии, принимающего ключевые решения", - отметил Байбек.

Первый заместитель председателя партии напомнил, что в 2019 году в качестве кандидата на пост Президента Касым-Жомарт Токаев был выдвинут от Nur Otan. На последних парламентских выборах партия одержала убедительную победу с предвыборной программой, представленной лично главой государства. "Сегодня реализация этих обещаний – главная задача правящей партии", - подчеркнул Байбек.

"Сейчас, как отметил Елбасы, Nur Otan должен консолидировать общество вокруг Государственного курса Президента страны.

Это четкий сигнал для всех внутри и за пределами страны о монолите власти и общей приверженности политике преемственности. Данный шаг полностью опровергает всякие инсинуации и различные конспирологические теории о двоевластии.

Считаю очень символичным принятие Елбасы такого важного для правящей партии и страны решения в год 30-летия нашей Независимости", - заключил первый заместитель председателя Nur Otan.

Напомним, сегодня во время расширенного заседания политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев объявил, что решил передать полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943566-bauyrzhan-baybek-prokommentiroval-reshenie-elbasy-o-peredache-polnomochiy-predsedatelya-nur-otan/