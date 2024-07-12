Оцененный в 900 млн тенге хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству
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Хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге, а также 37 незаконно выданных земельных участков, вернули государству, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
По информации официального сайта ведомства, органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге.
Сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества.
В целях восстановления экономических интересов государства по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования.
По данным официального сайта ХК, 25 июля 2006 года акиматом Карагандинской области и областным департаментом физкультуры и спорта официально было принято решение об организации хоккейного клуба "Сарыарка".
В дебютном сезоне команда выступала в Открытом Всероссийском соревновании по хоккею среди команд 1 лиги (дивизион "Сибирь-Дальний Восток"). По результатам сезона команда заняла третье место. Во внутреннем чемпионате "Сарыарка" финишировала на четвертом месте.
Директором клуба является Ержан Садвакасов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2132898-ocenennyy-v-900-mln-tenge-hokkeynyy-klub-saryarka-vernuli-gosudarstvu/