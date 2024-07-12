Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оцененный в 900 млн тенге хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству

Опубликовано:

Игроки клуба "Сарыарка"
Хоккеисты. Иллюстративное фото: saryarka-hc.kz

Хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге, а также 37 незаконно выданных земельных участков, вернули государству, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

По информации официального сайта ведомства, органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге.

Сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества.

В целях восстановления экономических интересов государства по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования.

По данным официального сайта ХК, 25 июля 2006 года акиматом Карагандинской области и областным департаментом физкультуры и спорта официально было принято решение об организации хоккейного клуба "Сарыарка".

В дебютном сезоне команда выступала в Открытом Всероссийском соревновании по хоккею среди команд 1 лиги (дивизион "Сибирь-Дальний Восток"). По результатам сезона команда заняла третье место. Во внутреннем чемпионате "Сарыарка" финишировала на четвертом месте.

Директором клуба является Ержан Садвакасов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2132898-ocenennyy-v-900-mln-tenge-hokkeynyy-klub-saryarka-vernuli-gosudarstvu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie