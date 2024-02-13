Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о том, что микрофинансовую организацию "Финко" лишили лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АРРФР.

Отмечается, что основанием для лишения лицензии стало систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа.

"В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности", МФО обязано в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации", - пояснили в ведомстве.

Также в агентстве напомнили, что клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

Отметим, осенью на парламентских слушаниях в мажилисе депутат Берик Бейсенгалиев назвал упущением регулятора то, что микрофинансовые организации в Казахстане не контролируются.

Он подчеркивал, что сегодня микрофинансовые организации могут выдавать займы на ставке от 146% до 339+% в год, в то время как банки - максимум 56% в год.

Он добавил, что регулятор должен усилить меры контроля и надзора за созданием повышенных рисков, бесконтрольной выдачей кредитов плохого качества и соблюдением КДН.