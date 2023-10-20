Размер некоторых соцвыплат повысится в Казахстане с 1 января

С 1 января 2024 года в Казахстане повысят размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что повышением будет охвачено порядка 87 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 59 тыс. семей, потерявших кормильца.

На эти цели из госфонда будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.

В пресс-службе кабмина отметили, сто в соответствии с Социальным кодексом РК правительством РК ежегодно производится повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.

При этом добавим, что согласно Социальному кодексу РК, размер ежемесячной социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50 процентов от МЗП, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия.

При этом размер ежемесячной социальной выплаты по случаю потери кормильца определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50 процентов от МЗП, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.