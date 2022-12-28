Недостроенный концертный зал за 3 млрд тенге снесут в Атырау

Концертный зал. Фото: azh.kz

11 лет назад началось строительство концертного зала в Атырау, однако объект так и не был сдан в эксплуатацию. При этом на его строительство выделили 3 млрд тенге. О том, что его решили снести, сообщил заместитель акима региона Жасулан Бисембиев, передает "Ак Жайык".

Фундамент здания заложили в 2011 году. На его строительство из бюджета было выделено 3 млрд тенге. Работы вели круглосуточно с двойным опережением графика. Однако в 2012 году в отношении владельца ТОО было возбуждено уголовное дело, поэтому стройка остановилась.

В 2014 году областной маслихат принял решение, что продолжать работы невыгодно.

Все это время недостроенное здание простаивало. Железобетонные конструкции устарели и не могут быть использованы в дальнейшем.

"Концертный зал будет полностью снесен и вместо него построен новый творческий центр. Сейчас строители и ответственные за отрасль ведут соответствующие работы. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы в СМИ будет проведена открытая презентация", - сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003359-nedostroennyy-kontsertnyy-zal-za-3-mlrd-tenge-snesut-v-atyrau/