Названы три сценария развития экономики Казахстана в ближайшие годы

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На заседании правительства министр нацэкономики Алибек Куантыров представил три сценария развития экономики Казахстана в 2023-2027 годах, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным министра, в зависимости от изменений внешних и внутренних факторов разработаны базовый, оптимистический и пессимистический сценарии.

"При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%.

При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара США – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%.

Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель и ослабление курса до 500 тенге за доллар США. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%", - сообщил Куантыров.

Он добавил, что инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025 – 2027 годы до 3-4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985111-nazvany-tri-stsenariya-razvitiya-ekonomiki-kazahstana-v-blizhayshie-gody/