Бизнесмены высказали опасения из-за вероятности нового карантина в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу Алматы находится на грани перехода в "красную" зону, после чего в городе могут ввести карантин. Ситуация обеспокоила местных предпринимателей, которые опасаются новых ограничений, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что медики уже ввели рекомендательные меры после перехода города в "желтую" зону. Носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте пока также рекомендуется.

Продажи защитных повязок за месяц выросли вдвое. В одной из аптек за день покупают свыше тысячи штук.

Майя Буламидунова, фармацевт: – Как вышло постановление, продажи масок поднялись. Можно сказать, в два раза. Цены не поднялись. У нас до этого стоила 15 тенге одна маска, сейчас цена держится такая же. – Планируется ли повышение цен? – Мы не знаем. Цены мы не ставим. Цены у нас меняются в зависимости от приходов. То есть вот недавно был приход, цена такая же – 15 тенге за одну маску.

А предприниматели боятся новых ограничений. Ирина Лебедева управляет крупным алматинским киноцентром. Бизнесвумен говорит: если опять введут карантин, десятки ее сотрудников останутся без работы, а дело понесет невосполнимые убытки.

Ирина Лебедева, финансовый директор Ассоциации клуба рестораторов РК: – В первую очередь это будет общепит, потом это будут услуги и развлечения: кинотеатры и все остальные. Мы пострадаем финансово, как обычно. Налоги, аренда и все наши расходы никто не отменял абсолютно. И когда вводят какие-то ограничения, эти ограничения касаются именно посещаемости. То есть альтернативы никакой не будет.

Либо будем закрыты, либо нам дадут режим работы очень короткий. Поддержки от государства в этот момент никакой не будет. Предприниматели готовы использовать Ashyq, антисептики, носить маски и перчатки, а также соблюдать другие меры предосторожности. Просят только об одном – не закрывать бизнес на карантин.

На входе в кинотеатр стоят таблички системы Ashyq. Правда, сейчас ими никто не пользуется. Сканировать QR-коды пока только рекомендуют. На кассе посетителям выдают маски. Надевают их люди тоже по желанию. Но скоро эти требования снова могут стать обязательными.

В ассоциации общепита поясняют: новые ограничения могут спровоцировать рост цен в заведениях. К примеру, после последнего карантина походы в кафе и рестораны подорожали до 20%.

Вероника Нурпеисова, советник председателя Ассоциации общественного питания РК: – Если сейчас страна опять войдет в «красную» зону, «желтую» зону, опять у нас начнется «светофор», то, я думаю, порядка 50% предпринимателей разорится. Самое страшное – то, что у нас, естественно, будут волнения. Все великолепно знают, что у нас в сфере порядка 60 тысяч объектов общественного питания, порядка миллиона человек. И вы представляете, что полмиллиона человек останутся без работы со своими кредитами один на один.

Чиновники успокаивают: ограничивать бизнесменов и междугороднее сообщение пока не планируют. В Минздраве говорят: даже для введения Ashyq должны быть веские причины.

Роза Кожапова, руководитель эпидконтроля за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК: – У нас предусмотрено, предполагается, что Ashyq будет внедряться только в тех регионах, которые войдут в так называемую «красную» зону. Регион войдет в «красную» зону с учетом нескольких показателей. Это должен быть прирост заболеваемости высокий, количество случаев, и, самое главное, должна быть большая нагрузка на систему здравоохранения, если инфекционные и реанимационные койки будут заняты на высокий процент, к примеру, более 50% или 70%.

Медики отмечают: если вы плохо себя чувствуете, в первую очередь нужно изолироваться и вызвать скорую или участкового врача. Минздрав напоминает: в стране продолжает действовать телемедицина.

Алия Шурина, главный эксперт департамента организации медицинской помощи МЗ РК: – Если у пациента появляются симптомы острой респираторной инфекции верхних дыхательных путей, пациенту нет необходимости идти в поликлинику. Достаточно позвонить в колл-центр или своему участковому врачу, который может проконсультировать в режиме аудио- или видеозвонка и назначить по показаниям терапию.

При подозрении на коронавирус к больному приедет мобильная бригада. Она осмотрит пациента, возьмет ПЦР-тест и, если требуется, госпитализирует в инфекционный стационар. За состоянием ковид-положительных на дому следят участковые врачи.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978132-biznesmeny-vyskazali-opaseniya-iz-za-veroyatnosti-novogo-karantina-v-almaty/