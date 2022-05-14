Почему упали продажи квартир в Казахстане, объяснили эксперты

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За минувший апрель количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане резко упало почти на 25 процентов. Эксперты связывают это с очередным витком роста цен, который сильно снизил покупательскую способность, передает телеканал КТК.

Цены на жилье в Казахстане непрерывно растут уже два года подряд, что заметно сказывается на рынке.

По данным Бюро нацстатистики, из-за последнего витка роста цен только в апреле количество сделок купли-продажи упало на 22 процента.

У отдельных застройщиков, по данным телеканала, дела еще хуже, и продажи падают в два и три раза.

Эксперты указывают, что ситуация могла сложиться из-за того, что с 1 апреля ЕНПФ поднял пороги достаточности, и вывести излишки стало почти невозможно, но перед этим пенсионные триллионы влили на рынок недвижимости, спровоцировав скачок цен.

"Продажи упали. Упали и на первичном, и на вторичном рынке. Связано это с тем, что недвижимость подорожала. По сравнению с прошлым годом недвижимость подорожала от 15 до 30%. Достаточно много.

Курс доллара уже встал на место, но застройщики и владельцы квартир, физлица, не так быстро снижают цены, как они их поднимали", - заявил гендиректор агентства недвижимости Галым Искаков.

Самые дорогие квартиры, как и прежде, продают в Алматы. Там цена квадратного метра недвижимости доходит до 740 тысяч тенге.

И это на фоне рекордной инфляции, которая съела часть доходов казахстанцев.

Тем не менее, указывается, что ситуация может измениться. По крайней мере, в это верят некоторые эксперты.

"Цены всегда развиваются волнообразно. Сначала рост, потом фаза плато, потом медленно начинает спадать. Достаточно грубо говорится, но это на биржевом языке. Как только самый последний дурак купит по самой высокой цене, а дальше уже никого нет, то есть следующего нет, кто мог бы купить по следующей цене, – все, рост цен останавливается.

И как только у вас иссякает спрос, продавцы начинают реагировать. Чтобы подстегивать, они начинают снижать цены", - рассказал экономист Арман Бейсембаев.

Тем не менее удержаться на сегодняшнем уровне цены могут надолго. В связи с этим Бейсембаев порекомендовал, если есть возможность, отложить покупку жилья на полтора-два года. Тогда, по его мнению, стоимость начнет падать.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969263-pochemu-upali-prodazhi-kvartir-v-kazahstane-obyasnili-eksperty/