"Не стоит обманываться": депутат о росте курса рубля и тенге

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Депутат Аманжан Жамалов в мажилисе указал на риски от растущего российского импорта и отметил необходимость проработки механизмов защиты внутреннего рынка, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Жамалов адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

"Россия наш ключевой торговый партнер и их сегодняшние экономические проблемы обязательно затронут Казахстан. Основной канал влияния – курс рубля.

Курс рубля укрепился в последнее время, вместе с ним и тенге. Но не стоит обманываться. Текущий курс рубля административный, а не рыночный. Валютные операции почти полностью ограничены, действует обязательная продажа валютной выручки.

Официально курс доллара – около 80 рублей, а на "черном рынке" выше 100 рублей. И это не предел", – сообщил он.

Между тем, по его словам, судя по заявлениям Национального банка, курс тенге больше не будет привязываться к рублю.

"Мы уже видели, как курс рубля падал с 5,7 до 4 тенге за рубль, то есть на 30%. Это значит, что российские товары становятся дешевле, а казахстанские товары в России - дороже. У нас уже есть опыт 2014-2015 годов, когда рубль упал до 3 тенге. Все помнят, как казахстанцы массово ездили на шопинг в Россию. Закупали даже продукты.

Тогда Нацбанк для поддержки курса "буквально" сжег 28 млрд долларов за два года. Большая часть этих денег ушла в Россию. На сегодня весь западный мир решительно разорвал с Россией торговые связи, закрыл рынки. Это значит, что Россия будет перераспределять торговые потоки на другие страны, в первую очередь на страны ЕАЭС.

С одной стороны, это хорошо для казахстанцев, которые смогут покупать дешевые российские товары. Но, с другой стороны, у нас в Казахстане есть свои товары и свои предприятия, где работают и получают зарплату наши граждане. Все они пострадают от растущего российского импорта", – заявил мажилисмен.

В этой связи, по его словам, необходимо проработать реальные меры защиты внутреннего рынка и поддержки бизнеса. Во-первых, ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и кредиторов, в первую очередь банков.

Во-вторых, предприятиям, выпускающим критически важные товары, он предлагает предоставить следующую соразмерную пакетную поддержку:

отсрочить и списать кредиты за счет институтов развития;

предоставить зарплатные кредиты под 0% с последующим списанием при условии сохранения оборудования и штата работников;

предоставить контракты на закупку товаров в различные государственные фонды;

субсидировать арендные и коммунальные платежи.

В-третьих, в новых условиях, руководствуясь исключительно экономическими принципами и сохранением баланса интересов, следует, отметил Жамалов, изучить пропорции распределения ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

Сейчас же все ввозные пошлины из третьих стран поступают в "общий котел" и затем распределяются по странам. Казахстан получает 6,9%, Россия – 85%, Беларусь – 4,8%, Кыргызстан – 1,9%, Армения – 1,2%. А в условиях санкций доля России в импорте ЕАЭС сократится, соответственно, должна уменьшиться доля в распределении пошлин.

"Необходимо правильно просчитать новые доли и обсудить с нашими коллегами по ЕАЭС. И вообще, Казахстан сегодня напоминает канатоходца, пытающегося удержаться в рамках своих союзнических обязательств перед Россией, но, как известно, хорошая политика почти всегда означает плохую экономику и наоборот.

И наша основная задача в настоящий момент – сохранять и развивать нашу экономику", – резюмировал мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964841-ne-stoit-obmanyvatsya-deputat-o-roste-kursa-rublya-i-tenge/