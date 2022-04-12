37 млрд тенге не освоили акиматы и министерства в Казахстане

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Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина сообщил, что министерства и акиматы страны не освоили 15 и 22 млрд тенге соответственно, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 99%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,8%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге.

"Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге - экономия, не освоено 15 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов", - добавил министр.

Основные причины неосвоения:

длительные процедуры заключения договоров;

отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа;

позднее представление счетов к оплате в органы казначейства;

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;

несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам;

отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

"Расходы местных бюджетов составили более 1,8 трлн тенге. Не исполнено 22 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 апреля им выделено 490 млрд тенге. Из них освоено 99%. Не исполнено 5 млрд тенге, в том числе экономия - 2 млрд тенге, не освоено - 3 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях", - резюмировал Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964597-37-mlrd-tenge-ne-osvoili-akimaty-i-ministerstva-v-kazahstane/