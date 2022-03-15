55 млрд тенге не освоили министерства Казахстана с начала года

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Глава Министерства финансов на заседании кабмина рассказал, какую сумму не освоили министерства и акиматы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы госбюджета исполнены на 96,9%, республиканского – на 97,7%, местных бюджетов – на 96%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2,6 трлн тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге – экономия.

Не освоено – 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства", – добавил министр.

Основные причины неосвоения со слов Жамаубаева:

длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм);

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур;

отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили более 1,1 трлн тенге. Не исполнено – 47 млрд тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге.

На 1 марта им выделено 310 млрд тенге. Из них освоено – 96,8%. Не исполнено – 10 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено – 6 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в городах Нур-Султане и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях", – резюмировал глава Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960753-55-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-kazahstana-s-nachala-goda/