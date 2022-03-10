Китай может выкупить акции "Газпрома"

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Китай может выкупить акции российских энергетических компаний. До этого британские BP, Shell и американская ExxonMobil отказались от российских активов. Пекин ведет переговоры с "Газпромом", сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Государственные компании China National Petroleum, China Petrochemical, China Aluminium и China Minmetals ведут переговоры о возможностях потенциальных инвестиций в российские компании. Если эти сделки будут заключены, то их результатом станет импорт российского газа в Китай, поскольку сейчас Пекин уделяет максимальное внимание энергетической и продовольственной безопасности. Как отмечают источники Bloomberg, эти сделки не будут означать, что Китай поддерживает российскую сторону в конфликте с Украиной. Тем более что обсуждения о выкупе доли в российских компаниях сейчас находятся на ранней стадии и необязательно, что они приведут к соглашениям между странами.

По данным китайских СМИ, CNPC и China Petrochemical отказались от комментариев по данному вопросу. Комментариев также не поступило от государственного регулятора и представителей "Газпрома" и "Русала". Конфликт между Россией и Украиной усилил давление на Китай, которому теперь нужно думать о том, как обеспечить импорт в условиях возросших цен на электроэнергию, сырье и продукты питания. Обеспокоенные влиянием роста цен на экономику, чиновники из высшего эшелона правительства Китая отдали приказы уделять первоочередное внимание продовольственной безопасности и поставкам сырья. Китай пообещал сохранить торговые отношения с Россией, несмотря на массовый отток американских и европейских фирм с российского рынка.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "отношения между Россией и Китаем останутся незыблемыми", несмотря на то, что Пекин выразил обеспокоенность жертвами среди мирного населения Украины и призвал обе страны к мирным переговорам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959849-kitay-mozhet-vykupit-aktsii-gazproma/