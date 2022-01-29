Угрожает ли инфляция Еврозоне, рассказали в Центральном банке ЕС

Иллюстративное фото: pexels.com

Инфляция в Еврозоне вряд ли поднимется до того же уровня, что и в США. Такое заявление сделала президента Европейского центрального банка Кристин Лагард в своем онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Инфляция в Еврозоне достигла нового рекордного максимума в 5% в декабре. Основной причиной этого стал резкий рост цен на энергоносители в Европе. При этом рост инфляции сразу вызвал вопросы о денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, поскольку многие считают, что он отстает от своих британских и американских коллег, когда дело доходит до решения реальных проблем.

Выступая в пятницу в режиме видеоконференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент ЕЦБ Кристин Лагард защищала политику банка и утверждала, что Европа не идет путем США. По ее словам, спрос на рынке труда США в настоящее время на 30% выше допандемического уровня, тогда как в зоне евро он «почти на допандемическом уровне».

«Мы не переживаем ничего похожего на «Великую отставку», которая сейчас развивается в Америке. Наши показатели участия в занятости приближаются к допандемическому уровню. Это ясно указывает на то, что мы движемся с нормальной скоростью, и вряд ли столкнемся с таким же ростом инфляции, как США», — сказала она.

В последние месяцы миллионы американцев уволились с работы в поисках более высокой заработной платы и лучших условий труда. Это явление получило название «Великая отставка». Лагард утверждает, что европейцы стали «жертвами собственной успешности», отметив, что в странах еврозоны наблюдалось «ошеломляющее» восстановление спроса на кадры, которое опережало предложение. Однако, поскольку зарплаты еще не повышены, Лагард сказала, что ЕЦБ не видит устойчивого движения цен, которое могло бы привести к «выходу из-под контроля» инфляции.

«Наоборот, на данный момент мы предполагаем, что цены на энергоносители стабилизируются в течение 2022 года и показатели инфляции будут снижаться», — сказала она.

Однако Лагард отметила, что прогноз ЕЦБ по инфляции может измениться. «После того, как мы завершим покупку чистых активов, мы рассмотрим другие инструменты, включая повышение процентных ставок», — сказала она. В прошлом месяце ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячные покупки активов, но пообещал продолжить активную поддержку денежно-кредитной политики до 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1953503-ugrozhaet-li-inflyatsiya-evrozone-rasskazali-v-tsentralnom-banke-es/