Доллар подешевел до минимальных декабрьских значений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 24 декабря, итоги торгов показали резкое снижение курса доллара к тенге. Так, "американец" подешевел сразу на 1,58 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Так, если ранее курс тенге к доллару составлял 433,83 тенге, то теперь он снизился до 432,25 тенге за единицу.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на сегодняшний день в банках и обменниках доллар можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – от 430,5 до 436,1 тенге; продажа – от 434,5 до 436 тенге;

: покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Алматы : покупка – от 430,5 до 438 тенге; продажа – от 434,5 до 439,5 тенге;

: покупка – от до тенге; продажа – от до тенге; Шымкент: покупка – от 430,5 до 436,1 тенге; продажа – от 434,5 до 436 тенге.

Напомним, что ранее экономисты спрогнозировали подорожание доллара до 500 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948440-dollar-podeshevel-do-minimalnyh-znacheniy-etogo-mesyatsa/