Второй этап декларирования доходов: что изменилось для казахстанцев в 2022 году

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

Прошедший 2021 год стал первым в программе запуска всеобщего декларирования в Казахстане. О том, что изменилось и какие отчеты должны сдавать участники декларирования в текущем году, читайте в материале NUR.KZ.

При обсуждении вопроса внедрения всеобщего декларирования отмечалось, что эта программа будет вводиться постепенно.

Так, в 2021 году стартовал первый этап, в рамках которого отчеты о своих активах и имуществе сдавали государственные служащие и приравненные к ним лица (включая супругов обеих категорий граждан).

В текущем году, согласно сообщению Комитета государственных доходов, стартовал прием уже другой формы отчетов. При этом новые категории граждан не включены в программу всеобщего декларирования.

Особенности деклараций 2021 года

Напомним, что на первом этапе программы госслужащие сдавали налоговую форму 250.00. Она подразумевает только указание данных об активах и обязательствах.

То есть, на этом этапе казахстанцы-участники программы должны были просто вывести из тени все, чем владели в Казахстане и за рубежом. При этом никаких проверок не проводилось.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Так, форма 250.00 содержала данные о наличных деньгах и долгах, недвижимости, транспортных средствах, которые хранятся в Казахстане и за его пределами. Также указывались доли в строительных объектах, иностранных компаниях, ценные бумаги, золото и так далее.

В результате было выявлено более 690 млрд тенге, которые хранились на иностранных счетах госслужащих. Также у 494 человек имелось 666 объектов недвижимости в 26 государствах. Больше всего жилья у госслужащих оказалось в России (436), ОАЭ (44) и Турции (38).

Что изменилось в 2022 году

На текущий год список лиц, подлежащих декларированию, не изменился.

Однако теперь госслужащие, приравненные к ним лица и супруги обеих категорий граждан должны заполнять другой вид декларации – форму 270.00 о доходах и имуществе.

В этой форме им нужно подробно указывать:

какой доход получили за прошедший 2021 год;

информацию о налоговых вычетах;

какое имущество приобрели, получили или продали;

данные о деньгах, хранящихся в иностранных и местных банках, кредитах и других долгах.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

То есть указываются все изменения по имуществу, деньгам, долгам, налогам и другим пунктам, которые ранее были указаны в форме 250.00.

Следует также отметить, что теперь данные будут проверяться налоговыми органами. При этом форма 270.00 станет обязательной и будет предоставляться участниками первого этапа ежегодно.

Срок сдачи налоговой отчетности за прошедший 2021 год заканчивается 15 июля 2022 года для бумажной и 15 сентября для электронной форм декларации.

А за попытку скрыть доходы или имущество может быть назначен штраф в размере до 200% от суммы сокрытого имущества.

Напомним, что в течение нескольких лет всеобщее декларирование охватит все слои населения страны. При этом каждая новая категория участников программы в первый год будет сдавать форму 250.00, а в последующем – форму 270.00 на ежегодной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953292-vtoroy-etap-deklarirovaniya-dohodov-chto-izmenilos-dlya-kazahstantsev-v-2022-godu/