Налог на Google в Казахстане: что это и как отразится на покупателях

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

1 января 2022 года вступили в силу новые нормы в Налоговом законодательстве. Они относятся к сфере интернет-покупок. О том, кого это коснется и как подобный механизм применяется в других странах, читайте в материале NUR.KZ.

Налог на Google – это неофициальное название налоговых платежей, которые касаются иностранных интернет-компаний.

При этом облагаются налогом все товары и услуги, которые были реализованы казахстанцам иностранными организациями через онлайн-площадки, сообщает сайт Министерства национальной экономики.

Согласно новым нормам, такие компании теперь обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% от суммы реализованных товаров и услуг в пользу бюджета Казахстана.

При этом казахстанских плательщиков эти меры не затронут. А доходы госбюджета могут составить до 2 млрд тенге в год.

Иностранный опыт и отказ от налога

Подобные механизмы были приняты и в других странах.

Так, согласно сообщению Министерства нацэкономики, при рассмотрении вопроса введения налога на Google был изучен международный опыт, как стран Европы, так и опыт ближайших соседей – России, Беларуси.

К слову, в России эти нормы были приняты еще в 2016 году. А ставка налогообложения оказалась выше – 16,67%.

Иллюстративное фото: Freepik

Однако, как сообщает телеграм-канал Intax Insider, 6 европейских стран вскоре решили отказаться от налога на Google.

Указывается, что данные меры не смогли увеличить объемы денежных поступлений в бюджет.

Поэтому Испания, Франция, Италия, Англия, Австрия и Турция выразили намерение отменить этот налог и перенести свою налоговую политику в новый международный проект о минимальном корпоративном налоге, инициированный США.

Налоги с онлайн-покупок для физлиц

Напомним, что в Казахстане действуют определенные нормы, касающиеся онлайн-покупок.

Так, если стоимость товара, купленного в зарубежных онлайн-магазинах, превышает 200 евро (99 870 тенге по курсу на 17 января), то казахстанцам необходимо внести таможенный платеж.

Его ставка равна 15% от суммы, превышающей 200 евро.

Также учитывается вес посылки, купленной за рубежом – не более 31 килограмма. Минимальная пошлина при нарушении составит 2 евро за килограмм от превышения веса.

То есть, если товар стоил 250 евро, то ставка таможенной пошлины составит 14% от 50 евро. Это 7 евро или 3 495 тенге по актуальному курсу.

Также напомним, что не стоит забывать об ответственности за скупку краденых товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951534-nalog-na-google-v-kazahstane-chto-eto-i-kak-otrazitsya-na-pokupatelyah/