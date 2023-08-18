Пересаженные человеку почки свиньи прижились и впервые нормально функционируют

Свинья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученым из Университета Алабамы удалось провести успешную операцию по замене обеих почек человека генетически модифицированными органами свиньи.

Пересадили свиные почки пациенту, у которого ранее была диагностирована смерть мозга, с разрешения его семьи.

Впервые в истории медицины донорские органы не только не были отторгнуты, но и начали нормально функционировать – то есть производить мочу, очищая организм нового хозяина от токсичных продуктов жизнедеятельности.

Подробное описание уникальной операции прошло оценку научным сообществом и на этой неделе было опубликовано в научном журнале JAMA Surgery.

Хотя пока этот случай – единичный, он дает надежду десяткам тысяч пациентов, страдающих от хронических болезней почек и нуждающихся в трансплантации.

Спрос на донорские органы по всему миру сильно превышает предложение. По статистике, в США из каждых пяти больных, ожидающих пересадки, двое умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, так и не дождавшись подходящего донорского органа.

Строго говоря, это не первая операция по трансплантации человеку почек свиньи, которую можно назвать удачной.

За последние пару лет похожие попытки предпринимались уже дважды, и Би-би-си об этом рассказывала.

Чтобы после операции организм пациента не отторгал донорский орган как чужеродный, свиные почки для трансплантации выращивают специально и "очеловечивают" методом генетической адаптации.

В цепочке ДНК ученые находят и "отключают" четыре исключительно свиных гена (GTKO, CMAH, B4GALNT2, GHR), после чего дополняют ее шестью человеческими (CD46, CD55, CD47, THBD, PROCR, HMOX1).

Однако только на этот раз врачам удалось добиться того, чтобы донорский орган еще и совершенно нормально работал, выполняя все свои функции, главная из которых – фильтрация крови и очистка организма от вредных продуктов жизнедеятельности (в первую очередь креатинина).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2032957-peresazhennye-cheloveku-pochki-svini-prizhilis-i-vpervye-normalno-funktsioniruyut/