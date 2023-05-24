Ирландия будет маркировать алкогольные напитки предупреждениями о вреде здоровью

Бутылки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ирландия собирается маркировать алкогольные напитки подробными предупреждениями о вреде, который те могут нанести здоровью потребителей. Правительство заявило, что даже умеренное употребление алкоголя может быть связано с риском развития рака, передает Financial Times.

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Власти Ирландии заявляют, что их страна станет первым государством, которое будет маркировать алкогольные напитки подробными предупреждениями о вреде здоровью. На этикетках будет написано, какие смертельные заболевания могут быть спровоцированы употреблением алкоголя и сколько калорий содержит каждый напиток.

Новый закон, подписанный министром здравоохранения Стивеном Доннелли, вступит в силу через три года. У производителей алкоголя будет достаточно времени для того, чтобы собрать подробные данные о количестве калорий, которые содержит тот или иной напиток. Кроме того, всем необходимо будет разработать этикетки с предупреждениями. Особенное внимание должно быть уделено вреду употребления алкоголя во время беременности, а также риску развития рака и заболеваний печени.

Министр здравоохранения Ирландии выразил надежду, что другие страны также последуют этому примеру и будут маркировать алкогольные напитки соответствующим образом. При этом 10 стран, включая Великобританию, США, Новую Зеландию, Австралию, Мексику и Кубу, подали жалобу в ВТО на новый ирландский закон. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании, которое пройдет 21 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021674-irlandiya-budet-markirovat-alkogolnye-napitki-preduprezhdeniyami-o-vrede-zdorovyu/