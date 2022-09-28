Психологи: Скука — это сигнал к действию для человека

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Скука — это способ, с помощью которого мозг передает, что наши дела идут не очень хорошо и пора уделить внимание каким-то более важным вещам. Поэтому специалисты рекомендуют воспринимать ее как призыв к активному действию, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В одном известном эксперименте людей попросили спокойно посидеть в течение 15 минут в пустой комнате и обратиться к своим мыслям. У участников эксперимента также была возможность нажать на кнопку и ударить себя током. Получить физический шок неприятно, но многие предпочли его эмоциональному дискомфорту от скуки. Из 42 участников почти половина предпочла нажать на кнопку хотя бы один раз.

Скука — это пугающее чувство. Оно значит, что то, чего вы хотите, вам сейчас недоступно.

"Скука — это своего рода эмоциональный свет на приборной панели, который говорит: "Эй, ты идешь не тем путем". Это сигнал о том, что мы занимаемся чем-то, что не имеет для нас никакого смысла", — говорит Эрин Вестгейт, социальный психолог из Университета Флориды.

Специалисты говорят, что человеку становится скучно в ситуации, когда ему предоставляется не так много возможностей повлиять на нее. Например, в очереди или на учебе. Однако скука также является сигналом, который позволяет пересмотреть свои приоритеты.

"Скука имеет незаслуженно плохую славу. Тогда как это всего лишь один из видов сигналов, который помогает нам достичь цели", — говорит Эрин Вестгейт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989781-psihologi-skuka-eto-signal-k-deystviyu-dlya-cheloveka/