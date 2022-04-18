Дочь Урганта с красными волосами снялась для TikTok в прозрачном наряде

Эрика Кикнадзе. Фото: instagram.com/e_ttg

Падчерица Ивана Урганта Эрика любит эпатировать публику. Девушка снимает фото и видео в необычных образах, обожает яркий макияж и не стесняется откровенных нарядов.

Недавно в своем TikTok Эрика опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе. Девушка предстала перед зрителями в белом прозрачном корсете и юбке, которая едва держалась на бедрах.

Эрика Кикнадзе. Кадр из видео: tiktok.com/@virgincherrry

Зрители смогли рассмотреть нижнее белье и ягодицы модели.

Также внимание подписчиков привлек яркий макияж и красные волосы Эрики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964873-doch-urganta-s-krasnymi-volosami-snyalas-dlya-tiktok-v-prozrachnom-naryade/