Модель сделала больше 50 пластических операций и осталась с парализованным лицом

Сабрина Саброк. Фото: instagram.com/sabrinasabrokreal

Модель Playbоy хотела измениться до неузнаваемости и осталась с парализованным лицом после десятков пластических операций.

45-летняя модель и актриса фильмов для взрослых Лорена Фабиана Колотта, известная как Сабрина Саброк, перенесла 53 пластических операции, пишет Daily Star.

Женщина вспоминает, что еще с детства хотела быть похожей на куклу.

Когда она начала зарабатывать, то стала откладывать деньги на изменения внешности - на ряд пластических операций.

Модель увеличила грудь, сделала подтяжку лица, увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и вколола инъекции ботокса.

Тем не менее, годы использования подобных средств вызвали побочные эффекты. Одна половина лица Сабрины, по ее словам, оказалась парализованной.

Женщина заявила, что не может улыбаться. Врачи после обследования подтвердили паралич правой стороны лица, вызванный наполнителями и ботоксом.

"Я не могу улыбаться. Я чувствую себя идиоткой", - прокомментировала свой поступок модель.

Женщина намерена улучшить свое положение, записавшись в центр медитации. Она считает, что так ей помогут расслабить мышцы и оправиться от тяжелого испытания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951939-model-sdelala-bolshe-50-plasticheskih-operatsiy-i-ostalas-s-paralizovannym-litsom/