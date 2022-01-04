Женщина родила близнецов с разницей в 15 минут в разные годы

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В штате Калифорния (США) женщина родила близнецов с разницей в 15 минут. Так вышло, что один ребенок появился на свет в 23.45 часов 31 декабря, а другой ровно в полночь, передает New York Post.

Первым 31 декабря 2021 года родился мальчик, а девочка появилась на свет уже 1 января 2022 года.

По словам их матери Фатимы Мадригал, произошло невероятное событие. Теперь она будет воспитывать близнецов с разными днями и годами рождения.

Врач, принимавший роды, назвала этот случай одними из самых запоминающихся в своей карьере.

Новорожденным дали имена Альфредо Антонио и Айлин Иоланда. Семья уже воспитывает двух девочек и мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949689-zhenschina-rodila-bliznetsov-s-raznitsey-v-15-minut-v-raznye-gody/