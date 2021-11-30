Врач рассказал, как избежать падения при гололеде

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Врач объяснил, как не упасть на улице во время гололеда, передает РИА Новости.

Для начала стоит отказаться от каблуков и стараться не бегать, даже если куда-то сильно спешите. Руки в карманах держать нежелательно, их нужно вытащить для поддержания равновесия. Ходить надо как на лыжах, не отрывая пяток.

"Очень опасно передвижение во время гололеда в нетрезвом состоянии. А при любой возможности лучше оставайтесь дома", - говорит главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

При падении человек может получить серьезные травмы - переломы или сотрясение мозга.

"Если вы потеряли равновесие, то старайтесь присесть на корточки. Так вы снизите высоту падения. Старайтесь падать на бок, так вы пострадаете меньше. Старайтесь сгруппироваться и напрячь мышцы. Если падаете вперед, то нужно прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. Если падаете навзничь на спину, то нужно прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки. Так вы защитите затылочную часть головы", - говорит Тяжельников.

Если вы все же поскользнулись, сразу вставать не рекомендуется. Сначала надо проверить, нет ли острой боли в конечностях. По возможности, даже если сильных недомоганий нет, обратиться к врачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944555-vrach-rasskazal-kak-izbezhat-padeniya-pri-gololede/