Почему на севере Австралии купаются в колготках

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Австралийские берега считаются райскими курортами для отдыхающих. Здесь всегда можно встретить серферов, дайверов и девушек в бикини. Однако на севере страны водится опасный род живых существ, которые заставляют людей купаться в колготках.

Еще в XIX веке купающиеся на севере Австралии гибли в воде. При этом глубина никакого значения не имела, врачи лишь констатировали, что у отдыхающих останавливалось сердце, пишет travelask.ru.

К тому времени местные жители достаточно хорошо изучили родное побережье, но таких опасных существ еще не знали. Аборигены окрестили неведомый живой организм "морской осой".

Лишь в 1955 году страшный зверь был выловлен и продемонстрирован человечеству. Им оказалась медуза хиронекс, увидеть которую в воде очень сложно, потому что она прозрачная.

Ее затруднительно разглядеть даже в аквариуме. Найти медузу можно только с помощью ультрафиолетового освещения.

Позже было установлено, что прикосновение этого морского животного вызывает невыносимую боль, а иногда и мгновенную остановку сердца. Яд оставляет сильные ожоги.

Ученые также выяснили, что в естественном положении щупальца медузы достигают 15 см и не несут особой угрозы. Опасность кроется тогда, когда она выходит на охоту и распускает свои "руки" до 3 метров.

Также стало известно, что эти существа могут различать живой предмет впереди или нет. Если щупальца прикасаются к неживому, то электрический импульс не поступает.

Дотронувшись щупальцами до материи, медузы не жалят человека. Поэтому туристы на определенных пляжах в Австралии и стали надевать колготки, чтобы спокойно плавать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941767-pochemu-na-severe-avstralii-kupayutsya-v-kolgotkah/