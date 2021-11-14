Пять моделей за 40, красота которых ничуть не убавилась с возрастом

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

Среди западных знаменитостей есть группа красавиц, которые постоянно разрушают стереотипы об увядании красоты с возрастом и постоянно демонстрируют, что готовы дать фору всем молодым моделям.

Как пишет Life.ru, сегодня 48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум может похвастать неувядающей красотой на зависть 20-летним девушкам.

На Instagram Хайди подписаны 8,7 млн человек, а каждый пост набирает десятки тысяч лайков. Кроме того, модель остается молода душой, что доказывает ее брак с 32-летним музыкантом из группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Британская модель и актриса Элизабет Херли в свои 56 лет выглядит так, что ее возраст неосведомленному человеку угадать попросту невозможно. Ее стройная фигура, аппетитные формы и пленительный взгляд не оставляют равнодушными никого.

Многие посты Херли в Instagram набирают более 100 тыс. лайков и тысячи комментариев от 2,1 млн подписанных на нее фанатов.

Еще одним примером долгоживущей естественной красоты является 56-летняя американская супермодель Паулина Поризкова. Несмотря на возраст, она все еще сохраняет свою эффектную внешность, при этом даже не закрашивая седины и не пользуясь услугами косметологов.

Паулина на своей странице в Instagram выступает против сексизма и эйджизма и заявляет, что у сексуальности нет возраста.

Одна из самых узнаваемых моделей 90-х годов - Хелена Кристенсен - все еще выглядит сногсшибательно, при том, что ей уже 52 года.

В свои юные годы она выигрывала конкурсы красоты и подписывала контракты с модными домами, однако и сейчас подписчики ее страницы в Instagram пишут, что не могут оторвать от нее глаз.

Синди Кроуфорд в свое время тоже стала культовой личностью как в модельном бизнесе, так и за его пределами. Сейчас ей уже 55 лет, однако для модели это лишь цифра.

5,7 млн подписчиков ее страницы в Instagram готовы напоминать Синди о ее красоте каждый день, ставя десятки тысяч лайков и оставляя тысячи восторженных комментариев под каждый постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940565-pyat-modeley-za-40-krasota-kotoryh-nichut-ne-ubavilas-s-vozrastom/