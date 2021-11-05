"Дешевле и вкуснее": чем туристов привлекает зимовка в Грузии

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Поездка в Грузию никого не оставляет равнодушным. Кому-то нравится природа, кто-то в восторге от еды, некоторые обожают гостеприимность местных жителей. Есть и такие туристы, которые предпочитают проводить в этой стране зиму.

Казахстанцы могут въезжать в Грузию с паспортами вакцинации от коронавируса и находиться там целый год, виза при этом не требуется. Путешественники рассказали, почему выбирают это направление для зимовки, передает Рамблер.

Природа

Несмотря на то, что в Тбилиси много "забытых" зданий, столица все равно поражает своей архитектурой и панорамными видами. В любой момент можно снять уютную квартиру по приемлемой цене, потом отправиться в горы, посмотреть на море или пустыни. Грузия - страна с изумительной природой. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Я жила сначала в центре Тбилиси, а потом поехала к морю в Батуми и поселилась на высоком этаже. Дул сильный ветер, сначала было даже страшно, но красота была невероятная. В Грузии я купалась почти до конца ноября", - рассказала Мария.

Климат

В среднем зимой в Тбилиси +5+10 градусов, ночью 0+5. В горах минусовая температура. Можно рассмотреть отдых на горнолыжных курортах: Бакуриани, Гудаури, Хацвали. Сезон длится с конца декабря по апрель.

Люди

Люди - это одна из основных причин, по которой туристы обожают Грузию. Здесь действительно можно заговорить на улице с любым, попросить совета, задать вопрос, и вам с радостью ответят.

Гость считается особенным человеком. Поэтому всегда можно попросить скидку на рынке, получить комплимент в ресторане или удачно пообщаться с местными жителями.

"В Грузии дешевле и вкуснее, это просто надо принять. Если вы работаете удаленно, то это отличный способ, чтобы провести время", - говорит еще одна туристка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940009-deshevle-i-vkusnee-chem-turistov-privlekaet-zimovka-v-gruzii/