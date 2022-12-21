Астанчанина осудили за подготовку к теракту и пропаганду захвата власти
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В Астане завершилось рассмотрение дела в отношении местного жителя, которого обвиняли в подготовке к акту терроризма, сообщается на официальном сайте КНБ РК.
По данным ведомства, вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя столицы Ш.
Судом была доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан.
Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Также в КНБ сообщили, что апелляционной коллегией по уголовным делам суда Астаны вынесенный районным судом приговор был оставлен без изменения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2002405-astanchanina-osudili-za-podgotovku-k-teraktu-i-propagandu-zahvata-vlasti/