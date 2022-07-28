В Нур-Султане "заминировали" аэропорт

Аэропорт Нур-Султана. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на электронную почту Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пришло сообщение о бомбе, якобы заложенной на территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

"28 июля текущего года в 09:46 на канал "102" от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории аэропорта", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что правоохранительными органами была проведена проверка. Взрывное устройство обнаружено не было.

"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность", – напомнили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1980619-v-nur-sultane-zaminirovali-aeroport/