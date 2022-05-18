Антитеррористическая операция проходит в Таджикистане: есть раненые и погибший

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В МВД Таджикистана заявили о нападении на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности страны со стороны организованных преступных групп. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного ведомства.

В ведомстве сообщили, что нападавшими были некие ОПГ Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области. Руководили этими группами и финансировали, как заявляется, международные экстремистские и террористические организации.

Само же нападение, подчеркнули в МВД, было организовано "с целью нарушить государственную безопасность, подорвать основы конституционного строя, воспрепятствовать деятельности правоохранительных органов, запугать население".

В МВД Таджикистана указали, что нападавшие использовали оружие и боеприпасы, а также "коктейли Молотова".

Сообщается, что в результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Также в министерстве предоставили информацию о том, что ОПГ, состоящие из 200 человек, перекрыли автотрассу "Душанбе-Хорог" и дорогу на пограничную комендатуру в центре Рушанского района в 3 точках.

Подчеркивается, что преступные группы "ранее готовились к совершению этих действий и с той же целью доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа"

"В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано 8 боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки", – сказано в сообщении.

Кроме того, в МВД Таджикистана указали, что члены ОПГ избили зампреда Рушанского района Лайло Чоршанбиеву "за то, что она перешла через перекрытую дорогу".

По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

"В настоящее время обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали свою повседневную деятельность.

Остальным организованным преступным группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", – предупредили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1969938-antiterroristicheskaya-operatsiya-prohodit-v-tadzhikistane-est-ranenye-i-pogibshiy/