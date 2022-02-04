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Казахстанский госномер нашли в тайнике с оружием и боеприпасами в Кыргызстане

Оружие, боеприпасы и казахстанский госномер
Оружие и госномер, найденные в тайнике. Фото: пресс-служба ГКНБ Кыргызской Респубики

В Чуйской области в Кыргызстане был найден схрон с оружием и боеприпасами. Там же был обнаружен казахстанский номерной знак. Силовики устанавливают личности организаторов тайника.

В Кыргызстане, в Чуйской области, был найден тайник. В тайнике находилось несколько видов огнестрельного оружия, боеприпасы и, среди всего прочего, казахстанский госномер "*** KNB 13", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на своих кыргызских коллег.

По информации журналистов, в тайнике находились:

  • огнестрельное нарезное оружие;
  • пистолет Макарова (ПМ) в разобранном виде;
  • несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 мм от автомата Калашникова и несколько патронов калибра 9 мм от ПМ;
  • автомобильный государственный номерной знак Казахстана (***KNB 13);
  • а также, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

Как отмечают корреспонденты, в пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что служебных номеров с подобной серией у нас в стране не зарегистрировано.

Журналисты сообщают, что по предварительным данным, оружие и боеприпасы готовили для совершения преступлений.

Сейчас устанавливается происхождение тайника, а также разыскиваются люди, организовавшие схрон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1954593-kazahstanskiy-gosnomer-nashli-v-taynike-s-oruzhiem-i-boepripasami-v-kyrgyzstane/

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