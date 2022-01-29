Токаев: Боевики прилетели в Казахстан под видом гастарбайтеров

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего интервью, которое вышло на ТК "Хабар 24", заявил, что во время беспорядков в страну прилетели боевики под видом гастарбайтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан прилетевших из одного центральноазиатского города.

Это были подготовленные боевики, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - рассказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953646-tokaev-boeviki-prileteli-v-kazahstan-pod-vidom-gastarbayterov/