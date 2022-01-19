Администрация Байконура сообщила об угрозе теракта в городе

Байконур. Фото: baikonuradm.ru

Администрация Байконура сообщила о вероятности совершения терактов на территории города. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.

"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения, председателем Антитеррористической комиссии Байконура, главой администрации Константином Бусыгиным, было принято решение об установлении повышенного "синего" уровня террористической опасности на территории города сроком на 15 суток - с 12.00 часов 19 января до 12.00 часов 3 февраля 2022 года", - указывается в сообщении.

Правоохранительными органами и администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Жителям рекомендовали обращать внимание на внешний вид и странности в поведении окружающих, брошенные автомобили и сомнительные предметы.

Обо всех подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

В администрации Байконура призвали оказывать содействие силовикам и относиться с пониманием к повышенному вниманию с их стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951916-administratsiya-baykonura-soobschili-ob-ugroze-terakta-v-gorode/