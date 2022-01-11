Как террористы штурмовали 7-ю горбольницу, рассказали в УОЗ Алматы (видео)

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В Управлении общественного здоровья Алматы показали видеоролик, как медики скорой помощи работали во время беспорядков, произошедших в городе и о штурме 7-й горбольницы, передает NUR.KZ.

Исполняющий обязанности директора Службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин рассказал о том, как разворачивалась ситуация с нападением на 7-ю горбольницу.

"Примерно с вечера 5 числа (января - прим.ред.), 6, 7 и практически до обеда 8 числа была очень напряженная ситуация. Персонал находился на рабочих местах, и были провоцирующие моменты от этих элементов, которые заходили на территорию больницы, в помещение больницы, взламывали дверь приемного покоя, ломали окна, были выстрелы в сторону окон, которые глядят на проспект Райымбека, в частности, отделения реанимации, где находились пациенты.

В связи с такой напряженной ситуацией, конечно, была определенная угроза для наших сотрудников, мы боялись, что, если возникнет такая ситуация, клиника с пациентами и персоналом могла стать заложниками", - объяснил Ложкин.

Что касается Службы скорой помощи, то она стала работать в экстремальной ситуации еще с 4 января. Сотрудники были напуганы, многие не вышли на работу из-за этого и из-за того, что не смогли пройти через блокпосты, но свою функцию служба скорой помощи выполняет, отметил Ложкин.

"Мы сегодня обеспечиваем выход 187 бригад как фельдшерских, так и специализированных. Также оперативный отдел работает в штатном режиме, на девочек ложится дополнительная нагрузка с целью выявления по голосу, по интонации, по языку обращения вызывающего, является он опасным абонентом или нет", - заключил и.о. главы Службы скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950548-kak-terroristy-shturmovali-7-yu-gorbolnitsu-rasskazali-v-uoz-almaty-video/