Автобус врезался в частный дом в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии семерых пострадавших в результате ДТП с участием автобуса. Транспорт въехал в частный дом вчера вечером, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в УОЗ города, в результате ДТП в медорганизации города были доставлены 7 человек.

"После проведенных обследований шесть пациентов были направлены на амбулаторное лечение.

Один пострадавший госпитализирован, состояние на сегодняшний день оценивается как крайне тяжелое, находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме", - сообщили в Управлении.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером на улице Кудерина. Как ранее сообщалось, пострадавшими оказались водитель и шестеро пассажиров автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1992118-avtobus-vrezalsya-v-chastnyy-dom-v-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/