Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе в Мангистауской области

Место происшествия. Фото: Очевидцы/Lada.kz

Днем 28 июля на 325 километре трассы Актау-Бейнеу произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Еще двоих пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 28 июля в 14.40 часов на пульт дежурного "102" поступил вызов об аварии на 325 км республиканской трассы Актау-Бейнеу.

"Водитель Lada Priora, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Mercedes-Benz S320", - сообщили в ДП Мангистауской области.

По данным ведомства, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя и два пассажира Lada Priora.

Кроме того, двоих пострадавших госпитализировали в ближайшую районную больницу.

"Факт зарегистрирован в ОП Мангистауского района по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование", - пояснили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980850-chetyre-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-na-trasse-v-mangistauskoy-oblasti/