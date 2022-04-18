Минивэн и грузовик столкнулись на трассе Самара-Шымкент: 7 человек пострадали (видео)
ДТП случилось вчера, 17 апреля, вечером в Сайрамском районе Туркестанской области - на трассе Самара-Шымкент столкнулись грузовик и минивэн. Травмы получили 7 человек, сообщает Otyrar.kz.
Авария произошла примерно в 10 часов вечера. ⠀
По данным издания, водитель минивэна Toyota Alphard направлялся из Алматы в Шымкент. На трассе авто столкнулось с грузовым автомобилем марки HOWO.
По предварительной версии, водитель Toyota не соблюдал дистанцию. Не исключается, что он мог уснуть за рулем.
В результате ДТП пострадали семь человек — водитель и пассажиры Toyota Alphard, их доставили в больницу.⠀
По данному факту начато расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965465-miniven-i-gruzovik-stolknulis-na-trasse-samara-shymkent-7-chelovek-postradali-video/