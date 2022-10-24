Автомобиль загорелся на дороге в Актау

Пожар. Кадр из видео очевидца: Lada.kz

Возгорание автомобиля марки "ГАЗель" попало в объектив очевидца в одном из мирокрайонов Актау. Спасатели заявили, что никто не пострадал в этом инциденте.

Как сообщили в департаменте по ЧС Магистауской области корреспондентам местного издания "Лада", пожар на дороге произошел сегодня, 24 октября, примерно в 11:50.

На пульт поступило сообщение о том, что в микрорайоне Шыгыс-1 произошло горение автомобиля марки "ГАЗель".

Пожар был потушен в 12:07.

По информации ДЧС, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Произошедшее попало в объектив камеры очевидца.

Напомним, на днях в Туркестанской области произошло возгорание автомобиля - это случилось в результате аварии. К сожалению, погиб водитель этого авто, а сама машина уничтожена огнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994148-avtomobil-zagorelsya-na-doroge-v-aktau/