Девять вагонов с углем сошли с рельсов в ВКО

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9 вагонов с углем сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИИР РК.

По информации ведомства, 28 февраля в 5.30 утра на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области при следовании грузового поезда 3503 произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, четыре из которых опрокинулись на бок.

Никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение других поездов.

"Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца", - резюмировали в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958379-devyat-vagonov-s-uglem-soshli-s-relsov-v-vko/