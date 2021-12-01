Строящаяся многоэтажка загорелась в Актау (фото, видео)

Фото с места ЧП: lada.kz

Сегодня, 1 декабря, в 34 микрорайоне Актау случился пожар - загорелся строящийся многоэтажный дом.

Как сообщает Lada.kz, пожар начался примерно в 13.20. Горожане сняли на видео пылающее здание.

В департаменте по ЧС Мангистауской области сообщили, что загорелся фасад здания. С огнем боролись 15 пожарных и 6 единиц спецтехники.

Фото с места ЧП: lada.kz / ДЧС Мангистауской области

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Фото с места ЧП: lada.kz / ДЧС Мангистауской области

В ДЧС отметили, что, несмотря на праздник, весь личный состав ДЧС переведен на усиленный режим несения службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944811-novostroyka-zagorelas-v-aktau-foto-video/