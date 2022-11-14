Павлодарка устроила скандал сестре и оказалась за решеткой

Ссора. Иллюстративное фото: pexels.com

39-летняя жительница Павлодара устроила скандал сестре, после чего оказалась за решеткой. Кроме того, вынесено защитное предписание, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 39-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал сестре, с которой они живут вместе. В отношении жительницы города был составлен административный протокол по ч.2 ст.73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Материал был направлен в Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара. Женщину арестовали на 5 суток.

Кроме того, учитывая неоднократное нарушение законодательства, полицейские направили ходатайство в суд об установлении особого требования. Оно было удовлетворено. Установлено особое требование к поведению сроком на 3 месяца, а также вынесено защитное предписание сроком на 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997031-pavlodarka-ustroila-skandal-sestre-i-okazalas-za-reshetkoy/